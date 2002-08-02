1)a³b²+4a-4ab²-a³ 2)36b²-49c² 3)-9 4)32c²-16cy+2y² 5)7a(x-5)+y(5-x) решите, пожалуйста. разложить на м??ожители.
Алгебра
1)a³b²+4a-4ab²-a³ 2)36b²-49c² 3)-9 4)32c²-16cy+2y² 5)7a(x-5)+y(5-x) решите, пожалуйста. разложить на м??ожители.
Ответ(ы):
Гость:
1) =a³(b²-1)-4a(b²-1)=(b²-1)(a³-4a)=a(b-1)(b+1)(a²-4)=a(b-1)(b+1)(a-2)(a+2) 2) =(6b-7c)(6b+7c) 3) =(x/4-3)(x/4+3) 4)=2(16c²-8cy+y²)=-2(4c-y)²=-2(4c-y)(4c-y) 5) =(x-5)(7a-y)
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