Сравнить гегрофическое положение Москва и санкт Петербург
География
Сравнить гегрофическое положение Москва и санкт Петербург
Ответ(ы):
Гость:
Москва расположена в междуречье Оки и Волги Санкт-Петербург расположен на побережье Финского залива, Балтийского моря, в устье Невы. Москва развитая инфраструктура Санкт-Петербург Близость развитых стран Прибалтики Москва имеет огромные транспотные узлы Санкт-Петербург город-порт, имеет выходное положение Москва основана в 1147 году Юрием Долгоруким Санкт-Петербург основан в 1703 году Петром 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Из 32 учащихся 17 человек любят физкультуру а 12 любят историю из них 9 любят и физкул??туру и историю сколько человек в этом классе не любят не фи...
Русский язык
Запишите предложения,изменив время глаголов. Например:Я еду на море.-Я поеду на м??ре. Ты пишешь письмо другу.-.... Она переводит предложение...