Сравнить гегрофическое положение Москва и санкт Петербург

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Москва расположена в междуречье Оки и Волги Санкт-Петербург расположен на побережье Финского залива, Балтийского моря, в устье Невы. Москва развитая инфраструктура Санкт-Петербург Близость развитых стран Прибалтики Москва имеет огромные транспотные узлы Санкт-Петербург город-порт, имеет выходное положение Москва основана в 1147 году Юрием Долгоруким Санкт-Петербург основан в 1703 году Петром 1