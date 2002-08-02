В настоящий момент на валютном рынке 1 тугрик обменивается на 10 фантиков или на 20 фунтиков. Сколько фантиков можно получить за один фунтик на валютном рынке?

Экономика

В настоящий момент на валютном рынке 1 тугрик обменивается на 10 фантиков или на 20 фунтиков. Сколько фантиков можно получить за один фунтик на валютном рынке?

Автор: Гость