Решите пример: 56+74:5-17+34

Математика
Решите пример: 56+74:5-17+34
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
56 + 74 :5 - 17 + 34 1. 74 : 5 = 14, 8 2. 56 + 14,8 = 70, 8 3. 70,8-17=53,8 4. 53,8+34=87,8.
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