Почему проблема с терроризмом стала одной из опаснейших проблем человечества? Пр??ведите примеры.
Обществознание
Почему проблема с терроризмом стала одной из опаснейших проблем человечества? Пр??ведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
Терроризм опасен тем, что наносится вред людям, а это всегда страшно. В наше время участились случаи террора и это приводит в ужас. Люди убивают людей, что страгней всего. Терракт на вокзале в Москве. Сотни погибших, в том числе и детей. Кровь стекала по ступеням входа. И все ради чего? Это загадка...
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