Заполните пропуски глаголом "to be" в настоящем времени: 1.He___ a good student. 2.They___ old friends. 3.I ___ a doctor. 4.John ___ absent today. 5.The weather ___ good today. 6.She and I ___ sisters.
Английский язык
Заполните пропуски глаголом "to be" в настоящем времени: 1.He___ a good student. 2.They___ old friends. 3.I ___ a doctor. 4.John ___ absent today. 5.The weather ___ good today. 6.She and I ___ sisters.
Ответ(ы):
Гость:
1)is 2)are 3)am 4)is 5)is 6)are
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