Расстояние между а и б равно 420 км. из города а и б выехал автомоьиль. через час за н??м выехал мотоциклист со скоростью 80км/час. догнал автомобиль и поехал обратно. когда мотоциклист вернулся в а автомоьиль приехл в б найдит...

Гость: Гость:

Расстояние между A и C x км. Всё расстояние авто проехал за часов. Мото проехал расстояние 2x (до точки С и обратно) за . Мото был в пути на час меньше. Расстояние между C и B (420-x) км. После встречи авто проехал это расстояние за часов. Мото за ТО ЖЕ время проехал от С до А и затратил часов. Расстояние между А и С 240 км. Можно подставить x в уравнение для y и найти скорость авто: