Решите задачу пожалуйста!!! Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих саду, вишни - 9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья - груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?
Математика
Решите задачу пожалуйста!!! Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих саду, вишни - 9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья - груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- вишен и груш. - вишен. - груш.
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