Решите задачу пожалуйста!!! Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих саду, вишни - 9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья - груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?

Математика

Решите задачу пожалуйста!!! Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих саду, вишни - 9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья - груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?

Автор: Гость