Каковы были цели индустриализации? в чем её особенности и коковы итоги

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Индустриализация Индустриализация – создание базовых отраслей промышленности. 1.Необходимость индустриализации Россия отставала от мировых держав по качественным показателям экономики, по производительности труда, по технической оснащенности предприятий. Элементы индустриального производства были ослаблены сначала Первой мировой, а затем гражданской войнами. 2.Цели индустриализации: а) ликвидация технико-экономической отсталости страны; б) достижение экономической независимости; в) создание мощной оборонной промышленности; г) развитие базовых отраслей промышленности. 3.Источники индустриализации а) перекачка средств из сельского хозяйства в тяжелую промышленность; б) принудительные займы у населения; в) экспорт товаров (потребление населением ограничено) , продажа произведений искусства; г) неоплачиваемый труд под лозунгом соревнования; д) включение труда заключенных в плановую экономику; е) продажа винно-водочных изделий. 4.Особенности индустриализации: а) развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой (интересы обороны) ; б) источники индустриализации – внутренние резервы; в) централизованное распределение ресурсов; г) быстрые темпы (10-15 лет) ; д) значительная роль государства. 5.Кадры индустриализации Для выполнения установленного плана производства требовалось большое количество рабочей силы, поэтому в короткий срок была ликвидирована безработица, но ощущалась нехватка инженерно-технических кадров. Было увеличено количество высших и средних технических учебных заведений, и за несколько лет было подготовлено 128, 5 тыс. специалистов. Также в плановую экономику был включен труд заключенных. 7.Итоги индустриализации а) всего за 10 лет увеличились темпы роста тяжелой промышленности в 2-3 раза, СССР заняло второе место по абсолютным объемам промышленного производства и первое место по среднегодовым темпам роста промышленного производства; б) СССР стал индустриальным, экономически независимым государством, которое могло обходиться без импорта основных товаров потребления; промышленность стала многоотраслевой; в) возродились многие заводы и фабрики, появилось большое количество рабочих мест, поэтому была ликвидирована безработица; г) Созданный экономический потенциал позволил развернуть многоотраслевой ВПК. 8.Цена индустриализации Скачок в развитии тяжелой промышленности привел к отставанию других отраслей экономики (легкой промышленности, аграрного сектора) , сверхцентрализации экономической жизни, предельному ограничению сферы деятельности рыночных механизмов, полному подчинению производителя государству, широкому применению мер внеэкономического принуждения. Жизненный уровень населения оставался одним из самых низких среди развитых стран.