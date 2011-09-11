Задали задание. Нужно найти дополнительный материал о ГЕНИАЛЬНЫХ людях. Заранее спасибо

Обществознание
Задали задание. Нужно найти дополнительный материал о ГЕНИАЛЬНЫХ людях. Заранее спасибо
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Гость:
Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин — Великим немой Опубликовано 11.09.2011 Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин (1889-1977) Чарльз Чаплин прославился в эпоху немого кино, когда создал образ интеллигента-бродяжки Чарли, застенчивого, вороватого человечка, который смело выступал против несправедливости. И даже когда в 1927 году начали снимать звуковые фильмы, Чаплин еще десятилетие оставался верен своему прежнему немому образу. За свою жизнь он исполнил 80 ролей и стал известен во всем мире как комедийный актер, но он был еще и сценаристом, режиссером, продюсером и даже композитором собственных фильмов. Чаплин награжден множеством международных премий, но главная его награда — любовь публики. Адольф Гитлер Историки нашли объяснение феномену воздействия Гитлера в 1933 году на 66 миллионов послушных немцев, но они не нашли оправдания его деяниям, которыми он вверг Европу в пучину жесточайшей войны и принес народам неисчислимые страдания. Количество преступлений, которые он совершил во имя превосходства одной нации над другими, во имя завоевания жизненного пространства, огромно. В истории он остался как- безмерно возвеличенная личность, потерявшая чувство реальности и сотворившая великие бедствия. Немецкий исследователь жизни и деятельности Гитлера Иоахим Фест в своей книге «Гитлер. Биография» писал: «Вся известная нам мировая история не знает другого такого явления, как Гитлер, но можно ли называть его «великим»? Никто в истории не вызывал такого восторга, такого поклонения, ни на кого не возлагали таких благих ожиданий, как на него, но и никто другой не вызывал столько ненависти… Лишь коалиция почти всех государств мира после почти 6 лет войны смогла стереть его с лица земли… убила как бешеную собаку» Сергей Павлович Королёв был выдающимся инженером-конструктором, мечтавшим покорить космос. Он внес огромный вклад в организацию производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в Советском Союзе. Он первым в мире запустил на земную орбиту спутники, научные станции, космические корабли. Сообщения об этом потрясли весь мир. Он мечтал осваивать просторы Вселенной с помощью автоматических аппаратов и начал готовить полет на Марс, но осуществить задуманное не успел.
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