МНОГО БАЛЛОВ!! СРОЧНО!! Известно, что в треугольнике ABC угол A=2углаC, сторона BC на 2 см больше стороны AB, а AC=5 см. Найти AB и BC.
Геометрия
МНОГО БАЛЛОВ!! СРОЧНО!! Известно, что в треугольнике ABC угол A=2углаC, сторона BC на 2 см больше стороны AB, а AC=5 см. Найти AB и BC.
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