МНОГО БАЛЛОВ!! СРОЧНО!! Известно, что в треугольнике ABC угол A=2углаC, сторона BC на 2 см больше стороны AB, а AC=5 см. Найти AB и BC.

Геометрия

МНОГО БАЛЛОВ!! СРОЧНО!! Известно, что в треугольнике ABC угол A=2углаC, сторона BC на 2 см больше стороны AB, а AC=5 см. Найти AB и BC.

Автор: Гость