Язык и дружба написать рассказ

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Язык и дружба написать рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы дружить с человеком, надо к нему хорошо обращаться. Потому что дружба, как бумеранг. Скажешь что-то плохое - тебе же и прилетит. Нужно правильно обращаться с друзьями: помогать им, защищать, любить в конце концов. Разговаривая правильно, человек приобретает вместе с друзьями положительные качества. Такие как, толерантность, терпеливость, любознательность и так далее. 
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