Мини сочинение на тему мое превое знакомство с базаровым

Гость: Гость:

В первом знакомстве Евгений Базаров показывает себя как интелегентный человек. Он хороший биолог, врач. Он хорошо относится к Аркадию и этим доказывает читателям что он хороший друг. Он отлично сказывается о своих родителях это показывает его любовь к ним. Евгений один из хороших персонажей в романе