Мини сочинение на тему мое превое знакомство с базаровым
Литература
Мини сочинение на тему мое превое знакомство с базаровым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом знакомстве Евгений Базаров показывает себя как интелегентный человек. Он хороший биолог, врач. Он хорошо относится к Аркадию и этим доказывает читателям что он хороший друг. Он отлично сказывается о своих родителях это показывает его любовь к ним. Евгений один из хороших персонажей в романе
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