Постройте график пожалуйста y=2-3x и y=x-2

Алгебра
Постройте график пожалуйста y=2-3x и y=x-2
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Автор: Гость
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Гость:
Ты же знаешь что там таблицу чертит надо?!
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