Постройте график пожалуйста y=2-3x и y=x-2
Алгебра
Постройте график пожалуйста y=2-3x и y=x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты же знаешь что там таблицу чертит надо?!
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