Когда и почему мы слышим шум при кипении? ( Пожалуйста,полным ответом) Даю 99 балло?? Пожалуйста,помогите

Физика
Когда и почему мы слышим шум при кипении? ( Пожалуйста,полным ответом) Даю 99 балло?? Пожалуйста,помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схлопывание пузырьков пара в воде сопровождается характерным звуком. Перед закипанием образуется много пузырьков пара но так как жидкость еще не нагрета до температуры кипения они не успевают всплыть и тут же схлопываются, то есть конденсируются в объеме воды донагревая ее. Так как их много и они мелкие слышен шум. А если взять шланг из которого идет струя пара и сунуть его в холодную воду хлопки будут слышны очень отчетливо. А если еще в этот момент приложить ухо к посудине с холодной водой где это будет происходить будет слышен грохот.
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