Назовите не мениечетырех факторов размещения предприятий машиностроения
География
Назовите не мениечетырех факторов размещения предприятий машиностроения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Факторы размещения: 1) наукоемкость 2) военно-стратегический комплекс 3) трудоемкость 4) металлоемкость 5) транспортный комплекс 6) специализация и кооперирование 7) ориентация на потребителя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Автомобиль движется по прямой улице. На графике предоставлена зависимость скорости автомобиля о времени. Модуль ускорения минимален на интервале вр...
Математика
Известно что для некоторых натуральных чисел a, b число a^4+a^3+1 нацело делится на a^2b^2+ab^2+1. найдите разность a-b
Другие предметы
Геометрия