Автомобиль движется по прямой улице. На графике предоставлена зависимость скорости автомобиля о времени. Модуль ускорения минимален на интервале времени

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Автомобиль движется по прямой улице. На графике предоставлена зависимость скорости автомобиля о времени. Модуль ускорения минимален на интервале времени

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