Сочините норм песню.))

Гость: Гость:

Мы идем с тобою рядом Вот бы так всю жизнь идти Ты и счастье и награда Вот бы знать,что впереди А пока лишь только зонтик Нас с тобой соединил Ты поплачь по дольше дождик Я у неба попросил припев: Дождик льет(2р) День и ночь на пролет Как капризный мальчишка шалун Для меня этот дождь Верный друг,лучший гость Он мне юность,как в сказке вернул.