Задание 6. Напишите предложения, употребив слова из скобок в нужной форме. 1.Согласно (техническое задание) конструкция должна быть выполнена из металла. 2. Вопреки (постановление) префект административного округа не получил не...

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Задание 6. Напишите предложения, употребив слова из скобок в нужной форме. 1.Согласно (техническое задание) конструкция должна быть выполнена из металла. 2. Вопреки (постановление) префект административного округа не получил необходимых полномочий. 3. Благодаря (удачное стечение обстоятельств), мы успели выполнить задание в срок. 4. Вход в учебный корпус только по (предъявление) пропуска. Задание 7. Исправьте ошибки в употреблении дееприча- стных оборотов. 1.Объяснение этих явлений может быть найдено, взяв в качестве иллюстрации последние события. 2. Глядя на то, что происходит сегодня, у меня руки развязаны. 3. Поднимая цены на машины, топливо, это прямо отражается на себестоимости сельскохозяйственной продукции. 4. Применяя ту или иную форму организации труда, в каждом отдельном случае учитываются местные особенности. 5. Придавая большое значение методологии исследования, был выполнен ряд экспериментов. 6. Вернувшись в родные края, их жизнь будет в безопасности. Задание 8. Найдите и исправьте ошибки, допущенные автором заявления. Отредактируйте текст. Заявление. Начальнику цеха №2 тов. Симак Н. И. Очень прошу Вас предоставить мне отпуск на три дня за свой счёт, так как у меня сейчас сложные семейные обстоятельства. Желательно с 15 февраля. Токарь Фомин Сергей.

Автор: Гость