Какова была политика большевиков по отношениям русской культуры и науке?

Гость: Гость:

В какие годы? с 1910х до 1930х им было не до культуры, что росло само, то и ладно. У них была другая реальная задача. но с другой стороны, в поэзии символизм, см Маяковский, Блок (серебрянный век в поэзии) художники чёрный квадрат, купание красного коня архитектура нам было важно показать, что коммунизм, это венец! см дом на набережной с театром Эстрады, дом в котором было ВСЁ с другой стороны, во имя победы коммунизма распрадовали родину, и золото с куполов церквей, и картины и прочие культурное наследие с наукой был прорыв, в шарашках и далее атомный проект закрытые города, так называемые почтовые ящики, где всё создано для науки не стоит забывать про голод, голодомор)