Что относится к фольклору?

Литература
Что относится к фольклору?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фолькло́р (англ. folklore — «народная мудрость» ) — народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос) , народная музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы) , театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол) , танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 
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