Расстояние между двумя городами 3400 км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа.определите скорость полета самолета?

Математика

Расстояние между двумя городами 3400 км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа.определите скорость полета самолета?

Автор: Гость