Расстояние между двумя городами 3400 км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа.определите скорость полета самолета?
Математика
Расстояние между двумя городами 3400 км. 3/4 этого расстояния самолет пролетел за 3 часа.определите скорость полета самолета?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3400: 4 =850 2) 850*3=2550 Ответ : скорость 2550 км
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