Расстояние между двумя улитками 315 миллиметров они поползли одновременно в проти??оположных направлениях одна со скоростью 72 миллиметра в минуту а другой со скоростью 59 миллиметров в минуту На каком расстоянии друг от друга ...

Математика

Расстояние между двумя улитками 315 миллиметров они поползли одновременно в проти??оположных направлениях одна со скоростью 72 миллиметра в минуту а другой со скоростью 59 миллиметров в минуту На каком расстоянии друг от друга окажутся улитки через 14 минут

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