Расстояние между двумя улитками 315 миллиметров они поползли одновременно в проти??оположных направлениях одна со скоростью 72 миллиметра в минуту а другой со скоростью 59 миллиметров в минуту На каком расстоянии друг от друга ...
Математика
Расстояние между двумя улитками 315 миллиметров они поползли одновременно в проти??оположных направлениях одна со скоростью 72 миллиметра в минуту а другой со скоростью 59 миллиметров в минуту На каком расстоянии друг от друга окажутся улитки через 14 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72+59=131мм/м скорость удаления 2)131*14+315=2149 мм. Ответ: через 14 мин. расстояние между улитками составит 2149 мм. Либо 2 вариант. 1)72×14=1008 мм. расстояние которое пропозла первая улитка 2)59×14=826мм. расстояние которое проползла вторая улитка. 3)1008+826+315= 2149 мм. расстояние через 14 мин.
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