Расстояние между городами А и B на карте 2,8 см. Масштаб карты 1 : 7 500 000. Найдите расст??яние между городами A и B на местности

Математика

Расстояние между городами А и B на карте 2,8 см. Масштаб карты 1 : 7 500 000. Найдите расст??яние между городами A и B на местности

Автор: Гость