Расстояние между городами А и B на карте 2,8 см. Масштаб карты 1 : 7 500 000. Найдите расст??яние между городами A и B на местности
Математика
Расстояние между городами А и B на карте 2,8 см. Масштаб карты 1 : 7 500 000. Найдите расст??яние между городами A и B на местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карта Местность 2,8 см х см 1 см 7 500 000 смх=2,8*7 500 000=21 000 000 см = 210 000м = 210 км
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