Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. На каком расстоянии о...
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы):
Гость:
60+15=75 км/час скорость сближения аэросаней и лыжника 150:75=2 (через 2 часа встретились) 60*2=120 км проехали аэросани 15*2=30 км прошел лыжник Ответ; Лыжник встретился с аэросанями на расстоянии 30 км от зимовки
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