Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. На каком расстоянии о...

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч. В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость