Расстояние между городом и зимовкой 150км. из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч. в то же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от...
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150км. из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч. в то же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы):
Гость:
60+15=75(км/ч) скорость сближения 150÷75=2(ч) они встретились 15*2=30(км) ответ: на 30 км от зимовки лыжник встнетил аэросани
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