Расстояние между городом и зимовкой 150км. из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч. в то же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от...

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150км. из города к зимовке выехали аэросани и д??игались со скоростью 60 км/ч. в то же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15 км/ч. на каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость