Расстояние между Землей и Луной равно 365400км за сколько времени движущееся с земли тело может достичь луны если его скорость равна 5км час,900км час,1800км час,20300км час,40600км час

Математика

Расстояние между Землей и Луной равно 365400км за сколько времени движущееся с земли тело может достичь луны если его скорость равна 5км час,900км час,1800км час,20300км час,40600км час

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