Расстояние между Землей и Луной равно 365400км за сколько времени движущееся с земли тело может достичь луны если его скорость равна 5км час,900км час,1800км час,20300км час,40600км час
Математика
Расстояние между Землей и Луной равно 365400км за сколько времени движущееся с земли тело может достичь луны если его скорость равна 5км час,900км час,1800км час,20300км час,40600км час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 км/ч=365400/5=73080 (ч) 2) 900 км/ч=365400/900=406 (ч) 3) 1800 км/ч=365400/1800=203 (ч) 4) 20300 км/ч=365400/20300=18 (ч) 5) 40600 км/ч=40600/365400=0,11 (ч)
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