Расстояние от одной пристани на реке до другой теплоход проходит за 7 часов, а обратно за 9 часов. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость реки 3 км/ч. Составьте уравнение к задаче обозначив буквой x.

Алгебра
Расстояние от одной пристани на реке до другой теплоход проходит за 7 часов, а обратно за 9 часов. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость реки 3 км/ч. Составьте уравнение к задаче обозначив буквой x.
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