Расстояние от одной пристани на реке до другой теплоход проходит за 7 часов, а обратно за 9 часов. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость реки 3 км/ч. Составьте уравнение к задаче обозначив буквой x.

Алгебра

Расстояние от одной пристани на реке до другой теплоход проходит за 7 часов, а обратно за 9 часов. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость реки 3 км/ч. Составьте уравнение к задаче обозначив буквой x.

Автор: Гость