В поход отправились 20 человек: мужчины, женщины и дети. Вместе они несли груз массой 200кг. Каждый мужчина нес 20 кг, каждая женщина 5 кг и каждый их д етей 3 кг. Сколько мужчин, сколько женщин и сколько детей пошли в поход?
Математика
В поход отправились 20 человек: мужчины, женщины и дети. Вместе они несли груз массой 200кг. Каждый мужчина нес 20 кг, каждая женщина 5 кг и каждый их д етей 3 кг. Сколько мужчин, сколько женщин и сколько детей пошли в поход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y+z=20 3x+3y+3z=60 x,y,z∈N здесь х-мужчин у-женщин и детей z вычитаем 20x+5y+3z=200 вычитаем предыдущее равенство 17x+2y=140 2y=140-17x 2y≤40 140-17x≤40 17x≥100 20 ≥ x≥6 x∈N перебором x=6 140-17x=38 y=19 →z=20-6-19<0 x=7 = 21 нужно четное так как это 2у x=8 140-17x=4 y=2 z=20-2-8=10 проверка 20*8+5*2+3*10=200 ответ - в поход пошли 8 мужчин, 2 женщины и 10 детей.
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