В поход отправились 20 человек: мужчины, женщины и дети. Вместе они несли груз массой 200кг. Каждый мужчина нес 20 кг, каждая женщина 5 кг и каждый их д етей 3 кг. Сколько мужчин, сколько женщин и сколько детей пошли в поход?

Математика

В поход отправились 20 человек: мужчины, женщины и дети. Вместе они несли груз массой 200кг. Каждый мужчина нес 20 кг, каждая женщина 5 кг и каждый их д етей 3 кг. Сколько мужчин, сколько женщин и сколько детей пошли в поход?

Автор: Гость