Расстояние от земли до солнца 150млн км. скорость света 300.000 км/с. за сколько минут л??ч солнца достигает земли-

Математика

Расстояние от земли до солнца 150млн км. скорость света 300.000 км/с. за сколько минут л??ч солнца достигает земли-

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