Расстояние от земли до солнца 150млн км. скорость света 300.000 км/с. за сколько минут л??ч солнца достигает земли-
Математика
Расстояние от земли до солнца 150млн км. скорость света 300.000 км/с. за сколько минут л??ч солнца достигает земли-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим 300.000 км/с в км/мин. (делим на 60) получаем 5000 км/мин. Находим время: 150.000.000/5000=30.000 мин. (тридцать тысяч минут)
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