Рассуждение на тему какой школьный предмет вам больше всего нравится и почему?
Русский язык
Рассуждение на тему какой школьный предмет вам больше всего нравится и почему?
Ответ(ы):
Гость:
.Мне очень нравится математика потому что этот урок очень полезный. На математике я решаю уравнения, примеры и много чего интересного. Знания математики помогут мне в будущем.
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