Раставь действие 6272+13817-2626+(3*3+19)
Математика
Раставь действие 6272+13817-2626+(3*3+19)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно решать действие в скобке 1) скобка 2) в скобке сначала нужно выполнить умножение 3*3 3) потом в скобке к 3*3 надо прибавить 9 4) затем открываем скобки и выполняем сложение и вычитание
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