Раставь действие 6272+13817-2626+(3*3+19)

Гость: Гость:

Сначала нужно решать действие в скобке 1) скобка 2) в скобке сначала нужно выполнить умножение 3*3 3) потом в скобке к 3*3 надо прибавить 9 4) затем открываем скобки и выполняем сложение и вычитание