Морфологический разбор слова сложенных.

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Морфологический разбор слова сложенных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложенных - причастие дров (каких?) сложенных н. ф. - сложенные пост. - страдат, прош. вр.,  непост. - мн. ч., родит. падеж. дров(каких?) сложенных (определение)
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