На старом пузырьке Алиса увидела полустершуюся надпись: "4 таблеток". "Наверное, - п??думала она, - перед 4 должна была стоять еще одна цифра, и эта цифра.....". а) 9 б) 5 в) 3 г) 2 д) 1
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На старом пузырьке Алиса увидела полустершуюся надпись: "4 таблеток". "Наверное, - п??думала она, - перед 4 должна была стоять еще одна цифра, и эта цифра.....". а) 9 б) 5 в) 3 г) 2 д) 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: эта цифра 1. надпись: "14 таблеток" Все остальные не подходят, т.к. звучат: 94 девяносто четыре ТАБЛЕТКИ 54 - пятьдесят четыре ТАБЛЕТКИ тридцать четыре таблетки, двадцать четыре таблетки.
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