На старом пузырьке Алиса увидела полустершуюся надпись: "4 таблеток". "Наверное, - п??думала она, - перед 4 должна была стоять еще одна цифра, и эта цифра.....". а) 9 б) 5 в) 3 г) 2 д) 1

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На старом пузырьке Алиса увидела полустершуюся надпись: "4 таблеток". "Наверное, - п??думала она, - перед 4 должна была стоять еще одна цифра, и эта цифра.....". а) 9 б) 5 в) 3 г) 2 д) 1

Автор: Гость