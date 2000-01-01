Растительное масло заливают в бутылки мешающие 450 грамм сколько будет заполнено бутылочки и сколько граммов масла станица если нужно разделить 1 килограмм 2 килограмма в 10 килограмм 16 килограмм 750 грамм
Математика
Растительное масло заливают в бутылки мешающие 450 грамм сколько будет заполнено бутылочки и сколько граммов масла станица если нужно разделить 1 килограмм 2 килограмма в 10 килограмм 16 килограмм 750 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=1000г 1000:450=2(бутылки) останется 100г 2кг=2000г 2000:450=4(бутылки) 200г останется 10 кг=10000г 10000:450=22(бут) ост 100г 16кг=16000г 16000:450=35(бут) ост 250г 750:450=1(бут) ост 300г
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