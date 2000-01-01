Растительное масло заливают в бутылки мешающие 450 грамм сколько будет заполнено бутылочки и сколько граммов масла станица если нужно разделить 1 килограмм 2 килограмма в 10 килограмм 16 килограмм 750 грамм

Математика

Растительное масло заливают в бутылки мешающие 450 грамм сколько будет заполнено бутылочки и сколько граммов масла станица если нужно разделить 1 килограмм 2 килограмма в 10 килограмм 16 килограмм 750 грамм

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