Отзыв о рассказе "Кусака"
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Отзыв о рассказе "Кусака"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сами проходили урок тому назад этот рассказ)я рассказала и получила "5".Кусака была бедной и разочаровшийся в мире собакой,люди считали ее дворнягой пинали ее,били,оскорбяли.Онаоткрывалась перед людьми,Кусака считала их добрыми,не равнодушными.Её оскорбляли много раз,но однажды она нашла своего "истинного хозяйна"-Лелю,которая любила ее и воспринимала,ее грязной лохматой собакой,но она знала что она хорошая и добрая. и Кусака увидив хорошее отношение к ней стала добрее,ласковее и 2 раз в жизни легла на спину и поджала лапки.Но наступила осень и собаку некуда было забрать(так как они жили в квартире)и она опять осталась ночевать на даче около шоссе......)
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