Помогите!Доклад по биологии 8 класс-ортикотропия!

Биология
Помогите!Доклад по биологии 8 класс-ортикотропия!
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Ответ(ы) на вопрос:
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ОРТОТРОПИЗМ— ориентирование органов растений параллельно направлению действия раздражителя: либо в сторону действующего фактора (положительный ортотропизм), либо от него (отрицательный).Полимерные материалы могут приобрести ортотропию вследствие ориентации молекул в процессе переработки и вытяжки.  [6]Такой вид анизотропии называется ортотропией.[7]Ортотропия - наиболее распространенный в природе и технике вид анизотропии. [1] Случаю ортотропии по терминологии кристаллофизики соответствуеторторомбический класс симметрии. [3]Ортотропный материал, подчиняющийся условию текучести Мизеса-Хилла. [1]Ортотропные материалы характеризуются разными свойствами по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Его называют также наполнителем. [2]Ортотропные материалы получают укладкой анизотропных элементарных слоев, в качестве которых используют шпон, ткани, первичную нить, ленты, жгуты. Характерной особенностью этих материалов являются их высокие удельные физико-механические свойства в заданных направлениях. Из них изготавливают корпусные конструкции, трубы, оболочки, резервуары, гребные винты различные профильные элементы. Изделия из ортотропных материалов получают методами горячего, контактного или вакуумного формования, намотки, протяжки. [3]Ортотропный материал имеет три ортогональные между собой плоскости симметрии. [4]Ортотропный материал имеет девять независимых упругих постоянных. Три из этих постоянных связывают нормальные деформации ехх, еуу и ezz с нормальными напряжениями охх, вуу и azz. Эти постоянные называют модулями Юнга. Три другие независимые упругие постоянные называются коэффициентами Пуассона. Они связывают нормальные деформации в одном направлении, скажем ехх, с нормальными деформациями в другом направлении, например ezz. Три упругие постоянные для ортотропного материала связывают деформации сдвига еху, exz и еуг с вызывающими их касательными напряжениями аху, ахг и ayz. Эти постоянные называют модулями сдвига. [5]Для ортотропного материала, характеризуемого девятью упругими константами, необходимо выполнить девять измерений. [6]Для ортотропного материала элементы Сц, не фигурирующие в равенствах ( 75), в рассмотренных здесь осях обращаются: в нуль. [7]Для ортотропных материалов имеются надежные методы определения необходимых механических характеристик в двух главных направлениях анизотропии. Кроме того, необходимо знать принципиально новые характеристики слоистого ортотропного материала, с которыми в изотропных однородных оболочках обычно не приходится иметь дело, а именно: пределы прочности при скалывании по слою и предел прочности на отрыв в поперечном направлении. Эти новые характеристики слоистых пластиков связаны с их структурной неоднородностью и существенным различием упругих и прочностных свойств при различных видах нагружения. [8]

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