Найдите разность арифметической прогрессии(Xn),если:an =4n-17........ P.S -n маленькая
Алгебра
Найдите разность арифметической прогрессии(Xn),если:an =4n-17........ P.S -n маленькая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
An= 4n-17, a(n+1) = 4(n+1) -17=4n+4-17=4n-13 d= a(n+1)-an = 4n-13 - 4n+17 = 4,d=4
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