Предстватьте, что на западе русской равнины меридально расположены горы такой же высоты как тянь-шань, как изменится распределение тепла, влаги и ландшафтов

География

Предстватьте, что на западе русской равнины меридально расположены горы такой же высоты как тянь-шань, как изменится распределение тепла, влаги и ландшафтов

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