Предстватьте, что на западе русской равнины меридально расположены горы такой же высоты как тянь-шань, как изменится распределение тепла, влаги и ландшафтов

География
Предстватьте, что на западе русской равнины меридально расположены горы такой же высоты как тянь-шань, как изменится распределение тепла, влаги и ландшафтов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокие горы задержат влагу, приходящую с Атлантического океана под действием западного переноса. Климат станет более сухим и на большей территории приобретёт черты континентального, то есть возрастёт годовая амплитуда колебания температуры.
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