На координатной плоскости постройте треугольник ABC по его вершинам: A(-2,-2); B(3;5)и C(3;-2).Найдите площадь треугольника АВС. Единичный отрезок развеет 1 см

Математика

На координатной плоскости постройте треугольник ABC по его вершинам: A(-2,-2); B(3;5)и C(3;-2).Найдите площадь треугольника АВС. Единичный отрезок развеет 1 см

Автор: Гость