На координатной плоскости постройте треугольник ABC по его вершинам: A(-2,-2); B(3;5)и C(3;-2).Найдите площадь треугольника АВС. Единичный отрезок развеет 1 см
Математика
На координатной плоскости постройте треугольник ABC по его вершинам: A(-2,-2); B(3;5)и C(3;-2).Найдите площадь треугольника АВС. Единичный отрезок развеет 1 см
Ответ(ы) на вопрос:
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S=17,5(см)-квадратных
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