Сочинение на тему: "кто богаче: монах или монарх?"
Обществознание
Сочинение на тему: "кто богаче: монах или монарх?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монарх богаче чем монах
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