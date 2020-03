Помогите пожалуйста 9 класс программирование

Гость: Гость:

//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) var x,y:real; begin writeln('Введите Х '); readln(x); if x<-2 then y:=-2; if x>2 then y:=2; if (x<=2) and (x >=-2) then y:=x; writeln('y = ',y); end.