Составьте 10 уроков по рассказу уроки французског

Гость: Гость:

1. Взаимопонимание: Лидия Михайловна отлично понимала в каком положении находится Володя и помогала ему.+2 взаимопомощь. 3. Доброта: не смотря на то, что Лидия Михайловна учитель, она помогала Володе. 4. Володя ни смотря не на что не показывал, что ему больно и обидно. Он держал все это в себе. 5. Быть вором просто плохо. Просто плохо. Жизнь все равно его накажет. Я про момент с воровством картошки. 6. Честность: Володя не тратил деньги, которые он выиграл на конфеты и прочее. Он покупал молоко, как и говорил. К сожалению 4 других я придумать не смогла(((