Составьте 10 уроков по рассказу уроки французског

Литература
Составьте 10 уроков по рассказу уроки французског
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Взаимопонимание: Лидия Михайловна отлично понимала в каком положении находится Володя и помогала ему.+2 взаимопомощь. 3. Доброта: не смотря на то, что Лидия Михайловна учитель, она помогала Володе. 4. Володя ни смотря не на что не показывал, что ему больно и обидно. Он держал все это в себе. 5. Быть вором просто плохо. Просто плохо. Жизнь все равно его накажет. Я про момент с воровством картошки. 6. Честность: Володя не тратил деньги, которые он выиграл на конфеты и прочее. Он покупал молоко, как и говорил. К сожалению 4 других я придумать не смогла(((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях x имеет смысл выражение:
Ответить
Математика
9метров-1метор 6сантиметров-5метров 39сантиметров=
Ответить
Русский язык
Какое окончание у существительных 1-го склонения в родительном падеже?.
Ответить
История
Напиши чтл тебе известно о книги домострой
Ответить
Русский язык
Какое предложение и почему можно внести в заголовок этого текста? Я полагаю, что ??олотоволосый малыш прибыл с безызвестной планетки под номеро...
Ответить