Напиши чтл тебе известно о книги домострой

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Напиши чтл тебе известно о книги домострой
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Гость:
Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину - мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам
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