Напиши чтл тебе известно о книги домострой
История
Напиши чтл тебе известно о книги домострой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину - мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое предложение и почему можно внести в заголовок этого текста? Я полагаю, что ??олотоволосый малыш прибыл с безызвестной планетки под номеро...
Английский язык
Математика