К какой группе животных относятся бабочка пчела стрекоза кузнечик?
Окружающий мир
К какой группе животных относятся бабочка пчела стрекоза кузнечик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К насекомым!!!!!!!!!!!!!!
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