Задача - Кресло стоило 420 руб Его цена сначала повысилась на 40% а затем понизилась на 25% Как изменилась первоначальная цена кресла и на сколько
Математика
Задача - Кресло стоило 420 руб Его цена сначала повысилась на 40% а затем понизилась на 25% Как изменилась первоначальная цена кресла и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 63р. или на 21 р./5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов в другую 2 таких же ящика в пе??вую столовую привезли на 24 килограммов фруктов больше чем во ...
Обществознание
1. Самое существенное воздействие природная среда оказывает на Выберите один ответ: a. политическое устройство общества b. государственное ре...
Английский язык
Биология
Осмотрите голову птицы. Обратите внимание на её форму размеры . Найдите клюв рассмотрите его строение.Обратите внимание на расположение глаз.Найдит...
Обществознание