Задача - Кресло стоило 420 руб Его цена сначала повысилась на 40% а затем понизилась на 25% Как изменилась первоначальная цена кресла и на сколько

Математика

Задача - Кресло стоило 420 руб Его цена сначала повысилась на 40% а затем понизилась на 25% Как изменилась первоначальная цена кресла и на сколько

Автор: Гость