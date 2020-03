1. Самое существенное воздействие природная среда оказывает на Выберите один ответ: a. политическое устройство общества b. государственное регулирование c. общественное разделение труда d. межличностные отношения 2. Устой...

Обществознание

1. Самое существенное воздействие природная среда оказывает на Выберите один ответ: a. политическое устройство общества b. государственное регулирование c. общественное разделение труда d. межличностные отношения 2. Устойчивая совокупность людей, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение общественных функций и строится на основе определённых норм, называется Выберите один ответ: a. сферой общественной жизни b. этапом общественного развития c. социальным институтом d. социальным элементом 3. Науку от других форм культуры отличает Выберите один ответ: a. выработка знаний практического характера b. познание объективных законов развития природы и общества c. вера в существование сверхъестественных сил d. выработка законченной мировоззренческой картины мира 4. Культура, доступная и имеющая значение лишь для немногих членов общества, называется Выберите один ответ: a. субкультурой b. контркультурой c. массовой d. элитарной 5. Верны ли следующие суждения о роли науки в современном обществе? А. Проблема социальной ответственности учёного за последствие своих научных открытий была осознана много столетий назад. Б. В современном обществе вопросы социальной ответственности учёного утратили свою актуальность. Выберите один ответ: a. верно только А b. верно только Б c. верны оба суждения d. оба суждения неверны

Автор: Гость