Помогите пожалуйста с физикой даю много баллов На рисунке приведена схема участк?? цепи. R1 = R2 = R5 = R6 = 3 Ом, R4 = 20 Ом. Найдите общее сопротивление

Физика

Помогите пожалуйста с физикой даю много баллов На рисунке приведена схема участк?? цепи. R1 = R2 = R5 = R6 = 3 Ом, R4 = 20 Ом. Найдите общее сопротивление

Автор: Гость