Помогите пожалуйста с физикой даю много баллов На рисунке приведена схема участк?? цепи. R1 = R2 = R5 = R6 = 3 Ом, R4 = 20 Ом. Найдите общее сопротивление
Физика
Помогите пожалуйста с физикой даю много баллов На рисунке приведена схема участк?? цепи. R1 = R2 = R5 = R6 = 3 Ом, R4 = 20 Ом. Найдите общее сопротивление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R2.45= R2+R4+R5=20+3+3=26 Ом R3.2.4.5.=R3*R2.4.5/R3+R2.4.5=3*26/29=2.7 Ом (если R3=3 Ом) R=R1+R3.2.4.5+R3=3+2.7+3=8.7 Ом
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