1)если основание логарифмической функции больше единицы то функция убывает да/нет 2)графиком функции y=17/x является прямая да/нет 3)ветки параболы y=ax^2+bx+x направлены вверх, если agt;0 да/нет 4)графиком функции y=5x^2-4 ...
Математика
1)если основание логарифмической функции больше единицы то функция убывает да/нет 2)графиком функции y=17/x является прямая да/нет 3)ветки параболы y=ax^2+bx+x направлены вверх, если agt;0 да/нет 4)графиком функции y=5x^2-4 является парабола да/нет 5) график функции y=k/x расположен в I и III координатных четвертях, если klt;0 да/нет 6) общий вид уравнений прямой y=kx+8 да/нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) При больше 1 - возрастает - нет 2) прямая у= к*х - нет 3) больше 0 - вверх - да 4) икс в квадрате - парабола - да 5) при к меньше 0 - во 2 и 4 - нет 6) прямая у=кх+в - да
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