1)если основание логарифмической функции больше единицы то функция убывает да/нет 2)графиком функции y=17/x является прямая да/нет 3)ветки параболы y=ax^2+bx+x направлены вверх, если agt;0 да/нет 4)графиком функции y=5x^2-4 ...

Гость: Гость:

1) При больше 1 - возрастает - нет 2) прямая у= к*х - нет 3) больше 0 - вверх - да 4) икс в квадрате - парабола - да 5) при к меньше 0 - во 2 и 4 - нет 6) прямая у=кх+в - да