Пожалуйста придумайте 2-3 афоризма со словами собственность и инициатива. Заранее спасибо))
Обществознание
Пожалуйста придумайте 2-3 афоризма со словами собственность и инициатива. Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни одно великое открытие не было сделано без инициативы. Инициативность и уныние трудно совместимы
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